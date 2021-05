Alkemy acquista azioni proprie e termina la prima tranche di acquisti

Alkemy

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, dal 24 al 27 maggio 2021, complessivamenteal prezzo medio di 13,4347 euro per un controvalore pari a 213.464,47 euro, nell’ambito del Piano di Buy Back avviato in data 17 maggio 2021, in esecuzione della delibera assembleare del 26 aprile 2021.La Società ha reso noto di averdel summenzionato Piano di Buyback, in anticipo rispetto al termine di conclusione del Piano del 31 luglio 2021 comunicato in data 14 maggio. Infatti, con gli acquisti effettuati dal 17 al 27 maggio 2021, Alkemy ha già raggiunto l’ammontare massimo di azioni proprie acquistabili entro i termini della prima tranche e(pari allo 0,62% del capitale sociale della Società).Gli acquisti sono stati effettuati ad un prezzo ponderato pari a 12,9939 euro e per un controvalore complessivo di 454.787,53 euro, entro il limite di 500.000 euro di controvalore massimo di tutti gli acquisti stabilito per questa prima tranche di acquisti.A seguito degli acquisti comunicati, considerando inoltre le azioni proprie già in portafoglio (relative agli acquisti eseguiti nell’ambito dei precedenti programmi di Buyback), la società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende detiene al 28 maggio 2021 n. 136.268 azioni proprie, pari al 2,429% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 14 euro.