Atlantia migliore del FTSE MIB: oggi assemblea decide su ASPI

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con una quota 16,19. Il gestore della più estesa rete autostradale europea sale in Borsa nel giorno dell'assemblea degli azionisti che deciderà sull'. A quasi tre anni dal disastro del ponte Morandi, i soci decideranno infatti sul passaggio di Autostrade per l'Italia dalla holding della famiglia Benetton a una newco controllata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondiL'offerta ha già avuto l'approvazione del CdA, che un mese fa ha esaminato l'offerta vincolante del consorzio, rilevando nella relazione illustrativa per l'assembleae constatando che comunque "allo stato attuale, l'unica concreta alternativa" sarebbe il contenzioso.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 16,35 e successiva a quota 16,82. Supporto a 15,88.