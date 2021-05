Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Atlantia

Interpump

Banca Mediolanum

Buzzi Unicem

Leonardo

Cattolica Assicurazioni

Brunello Cucinelli

Fincantieri

ENAV

B.F

IREN

Tinexta

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Oggi la Borsa di Londra e Wall Street sono chiuse per festività.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,219. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.903,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,30%: incidono prospettive di aumento della domanda e riunione dell'OPEC+.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,22%, e piatta, che tiene la parità.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,36%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,43%, portandosi a 27.699 punti.Buona la prestazione del(+0,92%); come pure, poco sopra la parità il(+0,68%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,84%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,56%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,56%.del FTSE MidCap,(+13,13%),(+4,75%),(+3,88%) e(+3,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,88%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%.