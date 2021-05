PAC, Patuanelli: c'è la volontà di chiudere un accordo entro la fine di giugno

(Teleborsa) - Il ministro delle Politiche agricole,, ha dichiarato che c'è la volontà di chiudere un accordo sulla PAC entro il semestre di presidenza portoghese. "Penso che ci sia una ferma volontà della presidenza, che è anche consapevole del fatto che il semestre si sta chiudendo", ha spiegato al convegno on line "La nostra agricoltura, il nostro futuro, PAC e PSR di transizione: risultati raggiunti e prossime scelte", organizzato dalla Regione Emilia-Romagna.Dopo lo stop nelleregistrato la scorsa settimana, il ministro si è detto però fiducioso: "siamo confidenti che sia possibile trovare la quadra nelle prossime settimane. Credo che non ci sia alternativa al trovare una soluzione. Non possiamo pensare di tenere ancora appesi alle decisioni europee da un lato le, dall'altro glidel nostro Paese, che devono avere certezze, devono potere fare investimenti e avere un quadro normativo chiaro".