Piazza Affari piatta. Europa in calo

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria per le principali borse europee, Piazza Affari inclusa, complice la chiusura per festività di Londra e New York.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,30%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.905,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,09%.Sulla parità lo, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 25.171 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 27.611 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,84%),(+2,19%),(+1,56%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,07%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+15,11%),(+5,16%),(+4,64%) e(+4,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.