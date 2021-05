Pil Italia 2021, Cottarelli: "Potrebbe crescere anche del 5%"

(Teleborsa) - "Credo che ildell'Italia crescerà più delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale e del Governo, quest'anno si può arrivare al". Lo ha dettodirettore dell'Osservatorio Conti pubblici a "Mezz'ora in più" su Rai3."I miei timori - ha aggiunto - sono nel medio termine, quando i tassi di interesse aumenteranno a causa dell'aumentoma non avverrà nel 2021-2022, ma dal 2023 "per questo è fondamentaleche ci consentano diQuanto ai morti sul lavoro, dice Cottarelli, "stanno aumentando anche rispetto alla". "Abbiamo un numero più alto della media nell'Europa occidentale, che è tre volte quello della Germania. Si può fare qualcosa, ma in Italia spesso non rispettiamo le regole, come vediamo anche con l'evasione o le discariche a cielo aperto - conclude -. Lele abbiamo