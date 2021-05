Riforma PA? Per ora siamo ultimi in UE per qualità percepita servizi

(Teleborsa) -, anche perchépercepita dei servizi pubblici. E' quanto rileva la, associazione datoriale che rappresenta imprese artigiane e PMI, secondo cui "in Europa nessuna Pubblica Amministrazione ha un livello di gradimento così basso come il nostro".I dati presentati dall’Ufficio studi della CGIA sono riferiti all’ indagine campionaria che periodicamente viene realizzata dalla Commissione Europea fra i 27 paesi dell’Unione. Dall’ultima rilevazione, tenutasi nei mesi di febbraio-marzo 2021, emerge chel’offerta dei servizi pubblici erogata dalla nostra PA a fronte del 46% della media europea. Fra le altre grandi economie lasi ferma a 38, laa 50 e laa 55, mentre sono ai pri9mi posticon l’81%,con l’86% econ il 92%.degli italiani verso la nostra PA: a novembre 2019 eravamo al 30 per cento. Le ragioni che hanno causato un peggioramento del livello di soddisfazione sono i forti ritardi con cui all’inizio della pandemia sono stati erogati i ristori alle aziende o la cassaintegrazione ai lavoratori dipendenti, i blocchi e poi le ripartenze, il piano vaccinale che è iniziato tra mille difficoltà e la dilatazione dei tempi di risposta che ha contraddistinto la performance di moltissimi enti locali.- In Europa siamo al 6° posto nella graduatoria riferita alla pressione fiscale, ma ultimi per la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Un dato che sconcerta la CGIA, che nota: "se paghiamo molto per avere poco, questa PA va rifondata, non riformata". Fra le proposte dell'associazione la necessità di ridurre la produzione legislativa, semplificare le procedure e introdurre controlli successivi rigidissimi, ridurre la "burocrazia difensiva" ed il ricorso alla "fuga dalla firma", premiare i dirigenti/funzionari che si comportano correttamente e rendono efficienti le proprie aree di lavoro, ma anche digitalizzare e favorire il dialogo fra banche dati dei vari enti.- "Una PA debole e impreparata è un problema molto serio per l’attuazione degli investimenti previsti con il Next Generation EU", sottolinea la CGIA che ricorda "le condizionalità che ci sono state imposte da Bruxelles sono molto stringenti. Delle 48 riforme che saremo chiamati a realizzare entro il 2022, 8 riguardano la “sburocratizzazione” della nostra PA" e "dovranno essere approvate entro la fine di quest’anno".