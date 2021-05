Roma Capitale, Raggi: "L'estate romana è pronta ad accogliere i turisti in sicurezza"

Una convenzione firmata oggi con Aeroporti di Roma ma anche uno slogan: "Safe Tourism". Come si prepara Roma al ritorno dei turisti?



"Roma sta lavorando da tempo per accogliere di nuovo i turisti. Puntiamo tutto sulla sicurezza che, nell'attuale scenario, diventa un criterio fondamentale per la scelta della destinazione. Ciò significa hotel, strutture ricettive, esercizi commerciali e musei Covid free che rispettano pienamente tutte le norme anti-Covid. Questo viene certificato da una società terza attraverso un bollino. Allo stesso tempo, insieme ad Adr, abbiamo attivato un protocollo volto a proiettare nei due grandissimi ledwall presenti nell'Aeroporto di Roma Fiumicino, alcuni video che abbiamo chiamato 'Tg Roma Informa'. L'obiettivo è raccontare ai turisti, sotto forma di pillole, quello che accade in città a livello culturale, artistico, museale. Riusciamo così a rappresentare tutti gli eventi che in questo periodo stanno ripartendo: dai grandi eventi sportivi a livello internazionale come la Uefa a tutti gli eventi dell'estate romana legati ad esempio al Teatro dell'Opera e agli altri teatri di Roma. Sappiamo che i turisti, pian piano, stanno tornando e li aspettiamo a braccia aperte pronti ad accompagnarli in questo viaggio di rientro nella nostra città".

































(Teleborsa) - "È un'iniziativa pensata proprio per chi arriva nella nostra città. Siamo orgogliosi che questo nostro progetto, nato per informare i cittadini sulle principali attività promosse da Roma Capitale, abbia avuto riscontri positivi. Siamo la prima Amministrazione in Italia a realizzare delle pillole di tg per rafforzare il dialogo con la cittadinanza. La programmazione dei Roma Informa in collaborazione con ADR sarà incentrata principalmente sulle iniziative culturali". È quanto ha affermato ilin occasione dellaper la diffusione dei Tg Roma Informa nei 2 ledwall presenti all'uscita dei passeggeri al terminal T3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.