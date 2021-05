Spagna, inflazione maggio +0,4% su mese e +2,7% su anno

(Teleborsa) - L'inflazione si conferma positiva in Spagna. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione suè stimata a +2,7%. Ad aprile era salita del 2,2%.L'indice dei prezzi al consumo sudovrebbe essere cresciuto dello 0,4%, mentre ad aprile era cresciuto dell'1,2%.L', che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un incremento tendenziale del 2,4%, dopo il +2% di aprile. Su base mensile è attesa in aumento dello 0,5%, dopo il +1,1%.