Svetta ePrice dopo interessamento di primario operatore della grande distribuzione

ePrice

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con una quota 0,0568. La holding quotata sull'MTA e attiva nel mercato del commercio elettronico ha comunicato la manifestazione d'interesse non vincolante formalizzata da parte di unalla realizzazione di un'operazione d'investimento in ePrice Operations, società operativa interamente controllata da ePrice.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,0587 e successiva a 0,0623. Supporto a 0,0551.