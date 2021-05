Unicredit, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Unicredit

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie comunicato al mercato in data 11 maggio 2021 e avviato in pari data,ha reso noto di aver, dal 24 al 28 maggio 2021, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 10,1510 euro.Al 28 maggio, a partire dall’avvio del Primo Programma di Buy Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di 8.115.218 azioni per un controvalore complessivo pari a 82.133.461 euro. Alla stessa data, tenuto conto delle 4.760 azioni proprie in portafoglio prima dell’avvio del Primo Programma di Buy Back 2021 (pari allo 0,0002% del capitale sociale della Società), UniCredit detiene 8.119.978 azioni proprie pari allo 0,36% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, andamento piatto perche propone sul finale una variazione percentuale pari a +0,06%.