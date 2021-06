Aeroporti, Aci Europe: accelerare e semplificare la pianificazione per la ripartenza

(Teleborsa) - Il direttore Generale di, l'organismo che rappresenta gli aeroporti europei,, ha espresso tutta la volontà degli scali d'Europa di tornare a riprendere le loro attività dopo lo stop causato dalla pandemia, sottolineando le difficoltà che si stanno presentando per fare in modo che ciò avvenga. "Glidesiderano disperatamente vedere le loro strutture riprendere vita, riconnettere le loro comunità e sostenere la tanto necessaria ripresa dell'Europa, ma il livello dinella pianificazione della ripartenza per ora è semplicemente sbalorditivo", ha affermato in una nota."Ogni giorno che passa – ha aggiunto –, la prospettiva che i viaggiatori subiscano undiffuso negli aeroporti quest'estate sta diventando più reale. Abbiamo assolutamente e urgentemente bisogno che i governi intensifichino laanticipata sull'intera gamma di questioni coinvolte e lavorino più a stretto contatto con gli aeroporti e le compagnie aeree".Per tale ragione Aci Europe ha chiesto che venga accelerato l'iter per i, che siano operativi entro il primo luglio al massimo e che si adotti al più presto la proposta dirivista dal Consiglio Ue per i viaggi all'interno dell'Europa.