AMCO, rimborsato a UBS e JPMorgan debito garantito dal portafoglio MPS

UBS

JPMorgan

MPS

(Teleborsa) -ha comunicato di averi rimanentinei confronti di, avente scadenza 1 dicembre 2021 e garantito mediante cartolarizzazione del portafoglio del compendio. Il debito, originariamente pari a 1 miliardo di euro, era stato già parzialmente rimborsato per 250 milioni di euro a gennaio 2021."Con il suddetto rimborso, AMCO continua a", sottolinea la società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e specializzata nella gestione e del recupero di crediti deteriorati.La solidità di bilancio della società è confermata dal(Debt/Equity ratio), stimato ad oggi di. Il dato è a fine 2020, pro-forma per il totale rimborso del suddetto debito garantito e per l'emissione senior unsecured di 750 milioni di euro avvenuta ad aprile 2021.