Eurozona, tasso di disoccupazione aprile scende all'8%

(Teleborsa) - Nel mese di aprile la disoccupazione è scesa leggermente nell'area euro. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), ildestagionalizzato, si è attestato all', in diminuzione rispetto al mese precedente e alle stime degli analisti (8,1%). Il dato si confronta con il 7,3% di aprile 2020.Nell'interala percentuale dei senza lavoro è stabile al 7,3% e si confronta con il 6,7% di aprile 2020. Ad aprile 2021, il tasso disi è attestato al 17,1% nell'UE e al 17,2% nell'area euro, stabile in entrambe le aree rispetto al mese precedente.Eurostat stima chedi uomini e donne nell'UE, di cui 13,03 milioni nell'area euro, fossero disoccupati nell'aprile 2021. Rispetto a marzo 2021, il numero di disoccupati è diminuito di 165 mila unità nell'UE e di 134 mila nell'area euro. Rispetto ad aprile 2020, la disoccupazione è aumentata di 1,406 milioni nell'UE e di 1,275 milioni nell'area euro.