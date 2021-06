Fideuram ISPB in partnership con svizzera Reyl: ottenute le autorizzazioni

(Teleborsa) - Le autorità di regolamentazione europea e svizzera -- hannostrategica tra, divisione di private banking del Gruppo Intesa Sanpaolio, ed il gruppo bancario svizzero. Oggetto dell'accordo è ila REYL & Cie della filiale bancaria svizzera(ISPBM). La fusione sarà finalizzata entro la fine dell'anno.La partnership consente a Fideuram - ISPB didi gestione patrimoniale e di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel mercato svizzero. REYL & Cie manterrà la sua sede a Ginevra e diventerà un gruppo bancario internazionale più importante con circa 400 dipendenti, un patrimonio gestito vicino a 25 miliardi di franchi svizzeri (23 miliardi di euro) e un capitale proprio obbligatorio di circa 210 milioni di CHF (190 milioni di euro).del capitale della nuova REYL & Cie, mentre iFrancois Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchene, Thomas Fontaine, Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula manterranno collettivamente una"L'accordo con REYL riafferma la nostra strategia di crescita internazionale, consolidando una delle migliori banche attive nella gestione privata dell'eurozona e scegliendo la Svizzera come base della nostra rete all'estero", commenta, CEO di Fideuram - ISPB, spiegando che "per accelerare le sinergie commerciali tra le società, Nicolas Duchene, vice CEO e partner di REYL, assumerà anche il ruolo di Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, ad interim, fino alla fusione a livello giuridico delle società"."La chiusura dell'operazione segna un nuovo capitolo nella storia di REYL che aprirà uno scenario di nuove possibilità di sviluppo per entrambe le parti", sottolinea afferma, CEO di REYL & Cie.