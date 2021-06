Future USA positivi aspettando l'Opening Bell

Carnival Corp

Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Dopo un weekend lungo (ieri Wall Street era chiusa per festività), l', con il Dow Jones che è il migliore tra i maggiori indici del mercato azionario americano. L'ottimismo per la ripresa, sia americana che globale, spinge le quotazioni. Negli USA, più della metà della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccinazione contro il Covid, secondo i dati del CDC.Il contratto sulè in rialzo dello 0,70% a 34.757 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,54% a 4.225 punti. Il derivato sulregistra invece un rialzo dello 0,43% a 13.745 punti.Negli scambi del pre-market, ledell'economia hanno guidato i guadagni (come ad esempio le società di crociere). In forte rialzo anche i, spinti dall'aumento di oltre il 3% dei futures sul petrolio.