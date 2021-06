Kraft Heinz, investimento in UK è "voto di fiducia nella Gran Bretagna post-Brexit"

Kraft Heinz

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore alimentare e delle bevande, prevede di(oltre 160 milioni di euro) per migliorare il proprio, nel Regno Unito. Il sito produttivo, situato vicino a Manchester, è il più grande impianto di produzione alimentare d'Europa.L'investimento sarebbe il più grande della società (nata nel 2015 dalla fusione tra Kraft Foods e H. J. Heinz) in più di due decenni in un impianto di produzione al di fuori degli Stati Uniti, secondo quanto ha dichiarato Kraft Heinz in una nota. "Il piano Kitt Green è un, in linea con l'agenda del governo del Regno Unito", ha aggiunto la società nel proprio comunicato.