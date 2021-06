La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

finanziario

Boeing

Chevron

Goldman Sachs

American Express

Honeywell International

Salesforce.Com

Bed Bath & Beyond

Baidu

American Airlines

Marriott International

Moderna

NetApp

Liberty Global

Liberty Global

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street che ha riaperto oggi i battenti dopo il weekend lungo per la festività della vigilia, con l'ottimismo per la ripresa, sia americana sia globale, che sostiene il sentiment degli investitori.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno dello 0,71%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.229 punti. Leggermente positivo il(+0,5%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,49%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,43%),(+1,35%) e(+1,17%).Al top tra i(+3,23%),(+2,51%),(+1,87%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Tentenna, che cede lo 0,91%.(+3,89%),(+2,81%),(+2,12%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.