Mediaset, pubblicate liste candidati per CdA

Mediaset

(Teleborsa) -fa sapere che sono state pubblicate le liste di candidati alla carica di amministratore del Gruppo del Biscione. Le liste presentate sono due.è quella presentata dall'azionista di maggioranza(che detiene il 44,175% del capitale sociale) ed è composta da: Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala, Marina Berlusconi, Danilo Pellegrino, Carlo Secchi, Marina Brogi, Alessandra Piccinino, Stefania Bariatti, Teresa Naddeo, Antonio Di Giovanni, Elisabetta Floccari. Gli ultimi 4 candidati dell'elenco dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.Nel presentare la lista Fininvest ha proposto di affidare l'amministrazione della società ad un cda composto da 15 membri; di fissarne la durata in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2023; di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al cda in 620.000 euro, da suddividersi nel modo seguente: al presidente 60.000 euro e a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000 euro.La, di minoranza, è presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali azionisti della società, che detengono complessivamente l'1,109% del capitale ed è composta, come ricorda la nota, da: Giulio Gallazzi, Costanza Esclapon de Villeneuve e Raffaele Cappiello, che dichiarano tutti di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.L'assemblea per la nomina del CdA di Mediaset è convocata per il 23 giugno 2021 alle 12.00 in unica convocazione. In quella sede, sarà conclusa la partita dello spostamento della sede in Olanda dopo l'accordo raggiunto con Vivendi, che non parteciperà con una proprio lista al rinnovo del board, ma dovrebbe appoggiare la lista dei fondi.