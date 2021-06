Tonica la Borsa di Milano, allineata alle altre piazze europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'dopo il lungo weekend festivo.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,224. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 67,72 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +102 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,95%, in luce, con un ampio progresso dello 0,82%, eavanza dello 0,66%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,60%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.779 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,98%),(+2,70%),(+2,37%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.di Milano,(+6,35%),(+4,28%),(+4,22%) e(+3,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,37%.