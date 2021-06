Coronavirus: il tasso di positività resta stabile

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore si sono(ieri erano stati 93). I, nella giornata di oggi 2 giugno,, in leggero aumento rispetto ai 2.483 di ieri, secondo quanto emerge dai dati del Ministero della Salute.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuatitra molecolari e antigenici per il coronavirus, mentre ieri erano 221.818. Il, stabile rispetto all'1,1% di ieri.Sonoper il Covid, con un calo di 56 rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 33 (ieri erano stati 41). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.858, in calo di 334 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 290).