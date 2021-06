Effervescente il settore costruzioni a Milano (+1,60%)

indice del settore costruzioni italiano

Panariagroup

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 43.112 con un miglioramento di 691,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 523, dopo un avvio a 524.Tra ledi Piazza Affari del comparto costruzioni, scambia in profit, che lievita dell'1,84%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,19%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,98%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,63%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,50% sui valori precedenti.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,05%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,80%.