Festa Repubblica, Mattarella all'Altare della Patria: Frecce Tricolori colorano il cielo di Roma

(Teleborsa) - Il, come da rituale, ha deposto la corona di alloro presso, per commemorare ildella. Un rito chiuso al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria, che si è svolto, come lo scorso anno, senza grandi cerimoniali e senza la tradizionale parata militare in via dei Fori imperiali a Roma.Mattarella è stato accolto all'ingresso del monumento al Milite Ignoto dal ministro della Difesae dalle più alte cariche dello Stato: il Premier, la Presidente di Senatoe della Camera, il presidente della Corte CostituzionaleIl Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro Guerini e dal capo di Stato maggiore della Difesa, ha quindi passato in rassegna lo schieramento interforze e, dopo il tradizionale inno nazionale, ha deposto ladinanzi alla, ha auspicato il capo dello Stato, che nel suo tradizionale discorso alle Forze Armate ha voluto ricordare il clima che salutò la nascita della Repubblica nel lontano 2 giugno 1946. "Settantacinque anni fa, riconquistata la libertà, il popolo italiano poté, con il referendum del 2 giugno 1946, scegliere il proprio destino", ha ricordato Mattarella, sottolineando che fu "unper tutti i cittadini duramente provati da una"."Un- ha sottolineato il Presidente - sancito dalche, per la prima volta, includeva in maniera completa il voto femminile. Gli italiani e le italiane, insieme, per una nuova Italia. Da allora il processo die ha superato altre terribili prove, come la".Mattarella ha voluto esprimere la riconoscenza del Paese alle Forze Armate, "per la dedizione al servizio e il valore dimostrati anche nella complessa e delicata situazione emergenziale che minaccia la nostra salute, il nostro benessere e il libero esplicarsi delle nostre esistenze".Una, dietro le transenne in Piazza Venezia, non ha rinunciato ad assistere alla breve cerimonia del Capo dello Stato e soprattutto al tradizionale passaggio delle