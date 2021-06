Tokyo chiude in rialzo in scia mercati USA. Borse Asia contrastate

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le borse asiatiche, che però chiudono ai massimi degli ultimi tre mesi, in scia alla tenuta di Wall Street ed ai positivi dati macroeconomici americani (ISM manifatturiero) che confermano la ripresa in atto.archivia la giornata con un guadagno suldello 0,46%, mentre il Topix sale dello 0,89%. Sulla parità(+0,07%).Più caute le borse cinesi, conche cede lo 0,79% e, che scivola dell'1,21%. Tiene meglio la piazza dicon un +0,04%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, appare leggermente negativa(-0,67%), assieme a(-0,92%) e(-0,41%), mentre fanno bene(+0,54%) e(+1,05%).In lieve ribasso(-0,72%); sale(+1,04%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.Il rendimento dell'tratta allo 0,08%, mentre il rendimento delè pari al 3,08%.