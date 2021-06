Ford, nuovo record di vendite di veicoli elettrificati a maggio

Ford

(Teleborsa) - Le vendite disono cresciute del 184% a maggio negli Stati Uniti, rispetto a un anno fa, raggiungendo un nuovo record a quota 10.364 veicoli. Le vendite totali della casa automobilistica di Detroit sono state pari a 161.725, in aumento del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2020."Le vendite Ford sono aumentate del 4,1% a causa delle, mentre le vendite da inizio anno sono aumentate dell'11,3% - ha commentato Andrew Frick, vicepresidente Ford Sales USA e Canada - Ford e i suoi concessionari stanno lavorando più che mai per raggiungere il giusto mix di scorte e soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti a livello locale". "I SUV del marchio Ford hanno registrato le migliori vendite di maggio in 18 anni, mentre i SUV Lincoln hanno registrato un nuovo record di maggio", ha aggiunto.Intanto avanza a Wall Street, che guadagna bene, con una, portandosi a 15,2. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,29 e successiva a 15,53. Supporto a 15,04.