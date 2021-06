Istat: economia in miglioramento, lavoro ancora sotto livelli pre-Covid

(Teleborsa) -, le cui prospettive, pur in miglioramento, restano connotate da incertezza per l'andamento delle campagne vaccinali e per le politiche di sostegno approntate dai governi., che sembra destinata a consolidarsi nei prossimi mesi. E' quanto contenuto nella relazione del Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell', in audizione alla commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni Bis."Nei primi mesi del 2021, loè caratterizzato da unafra settori e paesi, che si è rafforzata in Cina e negli Stati Uniti, mentre ha subito una riduzione nell’area euro, dove ha risentito del prolungarsi di misure di contenimento del contagio", sottolinea l'Istat, indicando che "le, per l’evoluzione della pandemia e l’efficacia delle campagne vaccinali e delle politiche economiche di sostegno dei governi"."le prospettive dei prossimi trimestri appaiono comunque, per la riduzione del numero dei contagi e l’avvio del programma Next-Generation EU"."Nel primo trimestre dell’anno,, seppure con una intensità molto contenuta (+0,1% rispetto al trimestre precedente). I consumi finali nazionali hanno registrato una flessione congiunturale (-1,0%) di minore intensità rispetto a quella osservata nel trimestre precedente (-1,6%), a sintesi di un nuovo calo della spesa delle famiglie residenti (-1,2%) e una lieve diminuzione di quella delle Amministrazione pubbliche (-0,2%)".Ilha segnato nel primo trimestre un incremento del 3,5% rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno, ma è significativo il fatto che il livello del fatturato industriale del primo trimestre 2021 abbiain termini destagionalizzati, quello registrato nell’. Gli effetti economici delle diverse fasi dell’emergenza sanitaria hanno invece influenzato in maniera molto diversificata le, il cui fatturato è superiore dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma il, visto che risulta ancoradi quello registrato nel"Laa dell’attività del settore manifatturiero – in parte collegata all’intensificarsi degli scambi internazionali – e delle costruzioni sembra", sottolinea l'Istituto statistico, aggiungendo "i segnali positivi nel processo di accumulazione del capitale osservati nel primo trimestre possono riflettere un deciso mutamento delle aspettative da parte delle imprese e una accelerazione dei ritmi produttivi nei prossimi mesi"."Dai primi mesi del 2021, trainata dagli effetti, diretti e indiretti, dei rincari del petrolio e delle materie prime", ma "in presenza di una fase di contenimento dei costi interni, di una bassa crescita salariale e dell’incertezza sull’andamento della domanda di consumo(nell’accezione che esclude energetici, alimentari e tabacchi), mostrando tassi annui molto contenuti (+0,3% a maggio da +0,8% nel primo trimestre)"."L’andamento delha mostrato, dopo il forte calo registrato tra dicembre 2020 e gennaio 2021, che aveva portato il tasso di occupazione (15-64) al valore più basso dall’inizio della pandemia (56,5%). Tra gennaio e aprile 2021, il numero di occupati è cresciuto dello 0,6%. Con l’uscita dalla fase di emergenza e il rilassamento delle restrizioni è cresciuto contemporaneamente anche il numero di persone in cerca di occupazione (+3,4%), e si è ridotto in parallelo quello degli inattivi (-2%), riflettendo la ripresa delle azioni di ricerca di lavoro da parte delle persone che vorrebbero lavorare e la loro disponibilità a farlo entro un paio di settimane."Guardando al periodo febbraio 2020-aprile 2021, il, anche per effetto del forte calo registrato nel gennaio di quest’anno (-203 mila occupati in meno rispetto a dicembre 2020, -0,9%). Parallelamente, sono cresciuti i disoccupati (+174 mila) e gli inattivi (+415mila unità).Il tasso di occupazione è più basso di 1,8 punti percentuali, mentre quello di disoccupazione è più alto di 1 punto (ma di 5 punti per i giovani tra i 15 e i 24 anni).L'audizione alla Camera è stata anche l'occasione per annunciaredi oltre mille euro"L'Istat, in assenza di provvedimenti normativi che consentano una sanatoria, si accinge ad applicare sanzioniper violazione dell’obbligo di risposta a rilevazioni statistiche. L’importo di ciascuna sanzione ammonta ae, in ragione del fatto che alcune unità non hanno ottemperato all’obbligo di risposta per diverse rilevazioni, gli importi richiesti potrebbero, in questi casi, risultare molto elevati".L'Istituto "auspica" che il legislatore tenga in considerazione questo scenario in sede di conversione del decreto Sostegni Bis, "prevedendo, in analogia ad altre situazioni, ladelle stesse soprattutto se riferite ad anni pregressi", giacché le multe "derivano da mancate risposte ad indagini del 2019 e del 2020 e sono state finora sospese per effetto dei provvedimenti sull’emergenza adottati nel corso del 2020".