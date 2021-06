Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,52%, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata il 26 del mese scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.183 punti. In rosso il(-0,8%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,59%).I principali indici sono in rosso nonostante le richieste disiano scese per la prima volta al di sotto di 400.000 dall'inizio della pandemia e ci sia stata una maggiore del previsto a maggio nel Paese.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,01%),(-0,89%) e(-0,84%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Calo deciso per, che segna un -1,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.Al top tra i, si posizionano(+1,13%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,54%.Affonda, con un ribasso del 2,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.