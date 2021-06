Moderati guadagni alla Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa di Tokyo che ha preso spunto dalla chiusura cautamente rialzista di Wall Street e in attesa dei dati dal mercato del lavoro USA.L'indice giapponesearchivia la giornata con un guadagno frazionale dello 0,45%; sulla stessa linea,avanza in maniera frazionale, arrivando allo 0,57%.Leggermente negativo(-0,39%); positivo(+0,9%).Leggermente positivo(+0,41%); come pure, in frazionale progresso(+0,54%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%. Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata piatta per l', che mostra un esiguo -0,13%.Il rendimento dell'scambia allo 0,08%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,09%.