Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) -. Gli investitori si muovono con cautela in vista della pubblicazione dei dati USA sul mercato del lavoro: nel pomeriggio sono previsti i sussidi di disoccupazione e il rapporto ADP, mentre domani è atteso il dato ufficiale sulla disoccupazione.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,219. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,23%.Sulla parità lo, che rimane a quota +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%.piccola perdita per, che scambia con un -0,49%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,93%, e tentenna, che cede lo 0,39%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 27.693 punti.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,36%.avanza dello 0,69%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,46%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.del FTSE MidCap,(+5,41%),(+3,26%),(+2,63%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,19%.In caduta libera, che affonda del 2,05%.