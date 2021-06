Standard Ethics conferma rating di Carrefour

Carrefour

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Rating dia “EE-” con Outlook “Negativo”. La Società fa parte dello SE French Index.Gli analisti di Standard Ethics - spiega una nota - confermano l’e che è già stato evidenziato nelle precedenti comunicazioni. Anche se la società utilizza spesso una terminologia che fa riferimento alla CSR, essa mostra un evidente orientamento verso la Sostenibilità. Questo orientamento trova riscontro anche all’interno degli strumenti di governance come Code of Business Conduct e Supplier Commitment Charter, i quali richiamano le indicazioni internazionali promosse da Onu, Ocse e Ue."Sebbene si apprezzi la presenza di politiche come la Zero Deforestation, esistono margini di miglioramento nella definizione dei target ambientali. In secondo luogo, sono possibili implementazioni circa l’indipendenza degli organi apicali, anche se in questo caso è apprezzabile il passaggio da Lead Director a Lead Independent Director".