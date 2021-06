USA, licenziamenti Challenger maggio in leggero aumento a 24.586 unità

(Teleborsa) - Si registra un piccolo aumento, anche se il dato rimane basso, nei licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di maggio. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato uncomunque in decremento del 93,8% rispetto ai 397.016 dello stesso periodo del 2020.Il dato rivela però un, quando si erano registrati 22.913 licenziamenti, con un aumento del 7%. Da inizio anno si sono registrati 192.185 licenziamenti (-86% rispetto al pari periodo del 2020). Isono scesi a 686 a maggio, dai 209.147 annunciati a maggio 2020. Da inizio anno i datori di lavoro hanno utilizzato questo motivo per 7.608 tagli, rispetto ai 984.037 fino a maggio dello scorso anno."Molti datori di lavoro, in particolare quelli colpiti duramente durante la pandemia, come i negozianti e le società attive nei settori dell' ospitalità e del tempo libero, hanno. Molti offrono bonus alla firma o salari più alti per attirare i lavoratori", ha commentato Andrew Challenger, Vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas. "Mentre il mercato del lavoro si restringe, come è tipico, i lavoratori possono, inclusi salari iniziali più alti, mentre cercano posizioni", ha aggiunto.