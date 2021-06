Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

finanziario

energia

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

DOW

Goldman Sachs

Merck

Procter & Gamble

Honeywell International

Intel

Salesforce.Com

Apple

Moderna

NetApp

Nvidia

Dollar Tree

Bed Bath & Beyond

Baidu

Wynn Resorts

Mattel

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.614 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.199 punti (-0,25%). Variazioni negative per il(-0,71%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,25%.Gli indici hanno comunque recuperato terreno rispetto all'apertura. Merito anche del fatto che il presidente USA Joe Biden sarebbe disposto a fare delleper ottenere il sostegno dei repubblicani al suo piano per le infrastrutture.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,55%),(+0,51%) e(+0,48%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,77%),(-0,61%) e(-0,54%).Al top tra i(+1,63%),(+1,47%),(+1,40%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,75%),(+2,83%),(+2,76%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -24,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,02%.Affonda, con un ribasso del 3,22%.Crolla, con una flessione del 2,88%.