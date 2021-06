Wall Street sulla parità

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.600 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 4.208 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,16%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,19%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,74%),(+0,62%) e(+0,50%). Il settore, con il suo -0,94%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,87%),(+1,40%),(+1,29%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,72%.Tra i(+62,11%),(+4,66%),(+3,76%) e(+3,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 22,91K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 650K unità; preced. 742K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 395K unità; preced. 406K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 6%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 5,5%; preced. -4,2%)15:45: PMI composito (atteso 68,1 punti; preced. 63,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 70,1 punti; preced. 64,7 punti).