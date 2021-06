Web tax, Coldiretti: bene sospensione dazi, +113% export negli Usa

(Teleborsa) - Con leche sono più che raddoppiate in Usa (+113%) è importante la sospensione per sei mesi dei dazi aggiuntivi a sei Paesi, tra cui l’Italia, nell’ambito delle dispute sulla digital tax. È quanto ha affermato lasulla base degli ultimi dati Istat sul commercio estero ad Aprile."Si tratta – ha sottolineato la Coldiretti – degli importanti effetti della ripresa del dialogo che ha già portato l’11 marzo scorso anche al superamento dellerelative alle controversieche colpivano tra l’altro le esportazioni nazionali di Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi, cordiali e liquori come amari e limoncello".“Il superamento della guerre commerciali è una necessità a livello globale per favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione a livello globale”, ha affermato il presidente della Coldirettinel sottolineare che gli Stati Uniti sono il principale partner dell’Italia fuori dai confini europei.