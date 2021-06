Borse europee caute. Timido aumento in Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, in attesa di maggiori indicazioni dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.869 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,39%.Lieve peggioramento dello, che sale a +103 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%, resta vicino alla parità(-0,12%), e piatta, che tiene la parità. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 25.513 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.967 punti.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,87%).Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,95%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,00%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,86%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+2,46%),(+1,74%),(+1,59%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,64%.In apnea, che arretra del 2,27%.scende dell'1,67%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.