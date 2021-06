Borse europee contrastate. Chiusura positiva per Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, anche sulla maggior parte dei listini continentali i rialzi sono minimi.Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari, col FTSE MIB che ha chiuso le contrattazioni sopra quota 25.500. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,62%.Avanza di poco lo, che si porta a +103 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,82%.avanza dello 0,39%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,46%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 27 del mese scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.021 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); poco sopra la parità il(+0,53%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,72 miliardi di euro, in calo di 531,9 milioni di euro, rispetto ai 2,25 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,58 miliardi di azioni, rispetto ai 0,65 miliardi precedenti.Tra i 436 titoli trattati, 198 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 194 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 44 titoli.Tra idi Milano, in evidenza(+2,80%),(+2,73%),(+1,80%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,49%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+3,17%),(+3,00%),(+1,87%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,54%.Crolla, con una flessione del 2,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.