Creval: titolo revocato dalle quotazioni, Credit Agricole al 100% del capitale

Credito Valtellinese

(Teleborsa) -rende noto che ad esito della procedura congiunta per l’esercizio del diritto di acquisto delle azioni della Banca e, contestualmente, dell’adempimento dell’obbligo di acquisto, Crédit Agricole Italia (CAI) è titolare del 100% del capitale sociale di Creval e dei diritti di voto a decorrere dalla data odierna, 4 giugno 2021, e di conseguenza, Borsa Italiana ha disposto la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni ordinarie Credito Valtellinese a decorrere da oggi.Pertanto, la Banca non è più soggetta alla disciplina applicabile alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ivi incluso con riferimento alla partecipazione alle relative assemblee.L'assemblea ordinaria della società convocata per la nomina del nuovo CdA per il triennio 2021-2023 si terrà il giorno 18 giugno 2021.