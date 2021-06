Donatorinati, Solinas: "Fiumicino importante per noi. Presenti anche con vaccinazioni"

(Teleborsa) - Si è tenuta questa mattina, firmata da Donatorinati della Polizia di Stato in collaborazione con Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana. Era presenta in aeroporto, Delegato Area Donazione Sangue CRI, che ha parlato di questa importante iniziativa in aeroporto."Oggi è una giornata molto importante. Assieme all'associazione Donatorinati entriamo nella settimana della Giornata Mondiale della Donazione, che si svolgerà a Roma il 14 e 15 giugno", ha esordito Solinas, aggiungendo "oggi abbiamo voluto anticiparla con questa splendida giornata, perché siamo sempre in carenza di sangue, ma soprattutto vogliamo invogliare tutti, giovani e meno giovani, a donare".Parlando del risultato di questa iniziativa, la portavoce della Croce Rossa ha detto "si sono presentate una trentina di persone, per noi è un numero ottimo, anche perché credo che siano donatori per la prima volta e quindi questo è un grande numero"."Siamo su un territorio molto importante per noi - ha concluso - perché qui Croce Rossa è presente anche con le vaccinazioni. Siamo felici di questa giornata e speriamo che la prossima sia ancora migliore".