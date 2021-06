Elettra Investimenti, revoca dalla quotazione sul Mercato AIM

Elettra Investimenti

(Teleborsa) - Orizzonte Uno comunica che, in data odierna 4 giugno, e` stato effettuato il regolamento della procedura congiunta per l’esercizio del diritto di acquisto e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, in relazione alle n. 66.912 azioni ordinarie diin circolazione non possedute dall’Offerente, rappresentanti il 1,742% del capitale sociale ordinario dell’Emittente.Sempre in data odierna, avrà altresi` efficacia, il trasferimento della proprietà delle Azioni Rimanenti a favore di Orizzonte Uno. I titolari di Azioni Rimanenti potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta – pari al Corrispettivo di 0,60 euro per ciascuna Azione Rimanente.La società ricorda infine che in data 25 maggio 2021 Borsa Italiana ha disposto ildal Mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, a decorrere da oggi 4 giugno 2021, sospendendo le Azioni dalle negoziazioni per le sedute del 2 e del 3 giugno 2021.Per l’effetto, anche i Warrant saranno revocati dalle negoziazioni a far data da oggi.