ENAV, Commissione UE ha pubblicato target di performance per 2020-2024

ENAV

(Teleborsa) - L', società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha reso noto che la Commissione europea ha pubblicato i(Decision EU 2021/891), a livello europeo, per gli Air Navigation Services Providers (ANSPs) comunitari, relativi al terzo periodo regolatorio (RP3) che copre ilGli Stati Membri, sulla base dei suddetti target, dovranno presentare idi Performance per l’RP3 entro il primo ottobre 2021, spiega ENAV in una nota.Gli En-route Union-wide cost-efficiency targets sono: -3% per il 2020/2021, -6% per il 2022, -4% per il 2023 e -3% per il 2024. Gli En-route Union-wide cost-efficiency targets on DUC sono: +120,1% per il 2020/2021, -38,5% per il 2022, -13,2% per il 2023 e -11,5% per il 2024.