Giornata Mondiale dell'Ambiente, UNRAE: favorire il ricambio del parco circolante

(Teleborsa) - L’automotive celebra ladi sabato 5 giugno con cifre che testimoniano il notevole contributo del settore alla. È questo il messaggio lanciato da, l'Associazione che rappresenta le case estere in Italia. La campagna didei mesi scorsi, sostenuta dagli incentivi governativi per la fascia di emissioni 61-135 g/Km, ha permesso di rottamare in 3,5 mesi circa 186.000 vetture obsolete, risparmiando all’ambiente 115.000 tonnellate di CO2 l’anno. “Il modo migliore per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente – ha affermato, Direttore Generale dell’UNRAE - è favorire il ricambio del parco auto circolante, che in Italia è fra i più vetusti e inquinanti d’Europa. L’assenza di misure per l’automotive nel PNRR non è l’augurio più sincero a favore dell’ambiente"."Visto che glidi merci e persone avvengono per il 90% su gomma, la scelta più sostenibile da parte di Governo e Parlamento non può che essere quella di rendere strutturali gliall’acquisto di nuove vetture fino a 60 g/Km di CO2. Inoltre, almeno per l’anno in corso, occorre supportare anche la fascia 61-135 g/Km, che ha fornito un contributo pari a ¾ della riduzione di CO2 ottenuta sinora sulle nuove immatricolazioni. Auspichiamo, quindi, che nell’in Legge del c.d. DL Sostegni-bis compaiano misure efficaci in questa direzione”, ha sottolineato Cardinali.Nel 2020 il mercato italiano dell’auto nel suo complesso ha pienamente raggiunto ildistabilito dalla UE per la media europea complessiva. Il livello medio di emissioni delle vetture immatricolate nell’anno, calcolato secondo il ciclo NEDC e corretto in base alla quota di auto a trazione esclusivamente(BEV), è infatti risultato di 3,4 g/Km inferiore al target indicato dall’UE, aggiustato in base al parametro del peso totale a terra. Con la diffusione delle vetture elettrificate, in rapida ascesa, la situazione continuerà a migliorare.Nei primi cinque mesi del 2021 ledi(HEV),(PHEV) ed(BEV) hanno toccato rispettivamente il 27,4%, il 4,2% e il 3,1%, per un 35% circa complessivo, pari al doppio del 12,9% del 2020 e a sei volte il 5,7% del 2019. Secondo UNRAE i dati però hanno evidenziato una correlazione anche con la disponibilità disul territorio. Nei primi 5 mesi dell’anno le immatricolazioni per area geografica (al netto del noleggio, che ha un effetto distorsivo) mostrano infatti una concentrazione più accentuata al Nord, dove le infrastrutture di ricarica sono più diffuse, col 67% delle vetture BEV e PHEV a fronte del 55,6% della media generale. Le infrastrutture sono ancora carenti nelle aree del Centro, Sud e Isole, che coprono rispettivamente circa il 23% e il 20% dei punti di ricarica disponibili in Italia.“È necessaria una strategia chiara per ladi infrastrutture di ricarica su tutto il territorio nazionale – ha commentato Cardinali – eliminando gli ostacoli burocratici che ne impediscono lo sviluppo: serve undettagliato, che declini concretamente gli obiettivi dichiarati nel PNRR per il 2026, obiettivi peraltro quantitativamente insufficienti”.