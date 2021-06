Limature per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,43%), borsa Piazza Affari: in discesa Gefran

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 40.911,5, in calo dello 0,43% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 1.094, dopo aver iniziato gli scambi a 1.095.Nel, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,64%.Tra le medie imprese quotate sul, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,83%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%.