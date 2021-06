Maps si aggiudica gara servizio sanitario regionale Emilia Romagna

Maps

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation, si è aggiudicata, attraverso la controllata Artexe, in veste di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con TIM S.p.A. ed Engineering – Ingegneria Informatica, la gara indetta dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna relativa alla fornitura del sistema di gestione dell’accoglienza e delle attese dei pazienti nei pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna S. Orsola-Malpighi, Azienda USL di Bologna, nonché di quelli di pronto soccorso ed ambulatoriali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli., opzioni incluse, per una durata quinquennale, decorrente dalla data di collaudo positivo delle soluzioni installate.La soluzione tecnica proposta da Artexe è basata sulla piattaforma proprietaria Mr-You Enterprise, soluzione phygital per la gestione dell’accoglienza specifica per il settore sanitario, composta da un software centralizzato web-oriented e touchpoint fisici quali totem intelligenti e monitor interconnessi. Saranno, altresì, garantiti, oltre alle funzioni di monitoraggio e alerting, un servizio di help desk di primo livello e un supporto tecnico applicativo di secondo livello.