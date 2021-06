PIL Italia, Istat: crescita sostenuta nel 2021 (+4,7%) e nel 2022 (+4,4%)

(Teleborsa) - Secondo le ultime stime dell'pubblicate nel report "Le prospettive per l'economia italiana nel 2021-2022", per l’Italia è prevista una "" delsia nelsia nel. Tali stime, sottolinea l'Istituto di statistica, incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal(PNRR) e, specifica, i rischi associati allo scenario sono legati all’effettiva capacità di realizzazione delle misure programmate e all’evoluzione dell’emergenza sanitariaIn particolare, la previsione dell'Istituto di statistica italiano ha spiegato che l'aumento del PIL sarà determinato dallaal netto delle scorte (rispettivamente +4,6 e +4,5 punti percentuali) trainata dagli(+10,9% e +8,7%) e, con un’intensità minore ma significativa, dalla spesa delle famiglie e delle ISP (Istituzioni sociali private al servizio delle famiglie) rispettivamente con +3,6% e un +4,7%. Al contrario, laè attesa contribuire marginalmente al processo di recupero, con un apporto positivo nell’anno corrente (+0,1 p.p.) e negativo nel 2022 (-0,1 p.p.) mentre le scorte fornirebbero un contributo nullo nell’orizzonte di previsione.Per quel che riguarda l'– misurata dall'Istat in ULA (unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative, calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno) – la sua evoluzione sarà in linea con quella del PIL: per il 2021 è prevista un'accelerazione del 4,5%, leggermente inferiore nel 2022 (+4,1%). L’andamento delrifletterà invece la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell’anno corrente (9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%).Infine, secondo l'Istat, ildelleresidenti aumenterà dell’1,3% nell’anno corrente, spinto dalla risalita dei prezzi dei beni energetici, per poi registrare una decelerazione nel 2022 (+1,1%).