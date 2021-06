Prevalgono le vendite a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - La Borsa di Tokyo chiude l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del mercato azionario americano, con gli investitori prudenti in attesa di maggiori indicazioni dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,32%, mentre, al contrario, l'guadagna l'1,44% rispetto alla seduta precedente.Consolida i livelli della vigilia(-0,04%); leggermente negativo(-0,2%).Sulla parità(-0,03%); guadagni frazionali per(+0,45%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,19%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Seduta poco mossa per l', che tratta con un moderato -0,15%.Il rendimento dell'scambia allo 0,09%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,11%.