Vetrya

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci diha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita d’esercizio pari ad Euro 14.756.698. L’Assemblea ha altresì deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio per l’intero importo.Gli azionisti, inoltre, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito ad EY S.p.A. l’incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023, approvandone altresì i relativi compensi.