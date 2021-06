Aumento di capitale: Sostravel.Com rettifica il prezzo dei titoli

Sostravel.Com

(Teleborsa) -ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 7 giugno 2021.Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari aIn conseguenza di ciò, il fattore di rettifica dei volumi è 1,131317408.Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005446502), che saranno negoziati dal 7 al 17 giugno, è stato fissato a 0,1240 euro.L'aumento di capitale prevede l'offerta in opzione di 1 nuova azione, più warrant ogni 5 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 1,00 euro per azione. Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è il 23 giugno.Per ogni azioni sottoscritta saranno assegnati 10 warrant. I Warrant potranno essere esercitati nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2021 e il 16 dicembre 2024, estremi compresi, al prezzo di esercizio pari a 1,20 euro.