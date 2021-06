Bankitalia conferma stima crescita PIL 4%. Adesso sostegni più selettivi

(Teleborsa) -una previsione dnel 2021 ed unao, legata al "successo della, che ha registrato una notevole accelerazione nelle ultime settimane, al mantenimento delleed all'avvio dela" Lo ha confermato, capo servizio della Struttura economica della Banca d'Italia in audizione alla Camera sul decreto Sostegni Bis.Il responsabile dell'Istituto di Via Nazionale ha confermato anche che ledelle imprese. "Stimiamo che il numero di società di capitali che avrebbe potuto trovarsi in fabbisogno di liquidità a causa della crisi, nel corso del 2020, avrebbe potuto superare le 140mila unità", ha spiegato Balassone, aggiungendo che questo numero è stato contenuto dagli interventi effettuati dal Governo in, "un livello di poco inferiore a quello che avremmo avuto in assenza di un'emergenza sanitaria".L'economista ricorda che leper contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria sono state di", ma "con l'attenuarsi dell'incertezzaavrà il compito non semplice di, concentrandosi nei settori che più a lungo sconteranno difficoltà legate alla crisi sanitaria, sostenendo e accompagnando verso una nuova occupazione chi ancora sarà senza lavoro".Balassone ha parlato anche dellae dellei, che "accrescono ulteriormente la complessità e la frammentarietà del nostro sistema di ammortizzatori sociali", ma "operano in continuità con quelle precedenti, mirando a". Misure che, da un lato, consentono di "attutire gli impatti della graduale rimozione del blocco dei licenziamenti", ma andranno valutate perche siano tali daIl responsabile di Bankitalia si è anche espresso favorevolmente sull, affermando chee "può risultare particolarmente utile nella congiuntura attuale". L'ACE - ha aggiunto - è in grado di "determinare benefici di natura selettiva perché incentiva apporti di capitale da parte degli azionisti, che si verificheranno prevalentemente quando vi sia una concreta prospettiva che l'azienda cresca e generi reddito".