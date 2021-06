Cerved ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie

Cerved Group

(Teleborsa) -ha annunciato di averavviato in data 13 maggio 2021 in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2021 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021.Il Gruppo ha inoltre comunicato di aver, tra il 31 maggio e il 3 giugno 2021, complessivead un prezzo medio unitario di 9,833 euro per azione, per uncomplessivo di, nell’ambito del suddetto programma di acquisto di azioni proprie.A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene 1.515.609 azioni proprie pari allo 0,776% del capitale sociale.In Borsa, oggi, seduta sostanzialmente invariata per, che termina gli scambi con un moderato -0,05%.