Clima, ok UE a Fondo Transizione: quanto spetta all'Italia?

(Teleborsa) - Ilha adottato oggi ilche istituisce il fondo diper la transizione ecologica equa (Just Transition Fund). Il fondo è parte del meccanismo UE dedicato alle regioni e ai territori europei più indietro nellaL'importo totale di(a prezzi 2018) è la somma didisponibili dal bilancio UEe di 10 miliardi dal fondo per la ripresa (Next Generation EU) per gli anniPerle risorse dal quadro ammontano a un totale di quasi 1 miliardo, per la precisioneLa pandemia, intanto, sembra aver rafforzato l'impegno sul clima. Iinfatti, sono più preoccupati da(quasi il 50% degli under 35) che dalla diffusione d(36%). Il 75% di coloro che hanno tra i 15 e i 35 anni di età sono molto o mediamente motivati a vivere in modo sostenibile. Netta la posizione deioltre l'80% ritiene le nostre abitudini di consumo non ambientalmente sostenibili.Questo uno spaccato dell'indagine realizzata daer #ClimateOfChange, la campagna di comunicazione europea guidata da WeWorld - organizzazione italiana che difende da 50 anni i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del mondo inclusa l'Italia - che mira a coinvolgere i giovani per informarli sul nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni e creare un movimento pronto non solo a cambiare il proprio stile di vita ma anche a sostenere la giustizia climatica globale.Non solo. Consapevoli deiè frequente il voto per politici che danno la priorità alla risoluzione di queste problematiche, intercettando il 25% della platea degli under 35, mentre il 20% ha boicottato dei prodotti commerciali come forma di protesta.